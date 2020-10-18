فاتي.. رهان برشلونة الجديد في الكلاسيكو

2020/10/18 | 13:49 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {دولية: الفرات نيوز} سيكون عشاق الساحرة المستديرة، على موعد مع قمة نارية بين برشلونة وريال مدريد، في كلاسيكو الأرض المقرر إقامته يوم 24 أكتوبر/تشرين أول الجاري، على ملعب كامب نو، في إطار الجولة السابعة من الدوري الإسباني.

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