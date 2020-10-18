الاعرجي : اتفاق بين الكتل على تغيير موعد الانتخابات

2020/10/18 | 13:51 - المصدر: الصحافة المستقلة

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المستقلة /- قال نائب رئيس الوزراء الاسبق بهاء الاعرجي ، ان هنالك اتفاق بين قادة الكتل السياسية على تغيير موعد الإنتخابات المبكرة لتكون في تشرين الأول من العام القادم.



واكد الاعرجي في تغريدة على موقع “تويتر” تابعتها “المستقلة” اليوم الاحد ، هروبٌ إلى الأمام..



اتفاق بين قادة الكتل السياسية على تغيير موعد الإنتخابات المبكرة لتكون […]

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