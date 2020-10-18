2020/10/18 | 13:54 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الكاظمي يخبر أهالي ضحايا الفرحاتية بـ"قرار صارم" ولجنة "سرية" لكشف "الحقيقة" هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع شفق نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2020/10/18 | 13:54.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع شفق نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الكاظمي يخبر أهالي ضحايا الفرحاتية بـ"قرار صارم" ولجنة "سرية" لكشف "الحقيقة") نشر أولاً على موقع (شفق نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الكاظمي يخبر أهالي ضحايا الفرحاتية بـ"قرار صارم" ولجنة "سرية" لكشف "الحقيقة") من خلال مصدره الأصلي أي موقع (شفق نيوز).