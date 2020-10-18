لتنفيذ الصيانة وشراء المعدات وتوفير الرواتب.. الكهرباء تشد النطاق نحو “الجباية”

2020/10/18 | 13:58 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

يس عراق: بغداد

اكد فرع توزيع كهرباء المثنى، اليوم الأحد، المضي بحملات رفع التجاوزات والجباية المالية وتنظيم الاشتراكات الجدد للمستهلكين.

وذكر مدير الفرع عباس فاضل ان كوادر قسم التجاوزات والجباية بدأت بحملة واسعة لاستحصال الاشتراكات من المستهلكين.

واضاف ان حملات الجباية ورفع التجاوزات عن أصناف التجاري و الصناعي والزراعي والسكني ستسهم بتنفيذ مشاريع الصيانة وشراء المواد الخاصة للشبكة الكهربائية فضلا عن توفير رواتب العاملين.

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