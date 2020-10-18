كومان يكشف سبب خسارة برشلونة أمام خيتافي

2020/10/18 | 14:03 - المصدر: NRT عربية

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مدرب برشلونة رونالد كومان

فوتو: أرشيف

منذ 5 دقیقة

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ديجيتال ميديا إن آر تي

أرجع مدرب برشلونة، الهولندي رونالد كومان، سبب خسارة ناديه أمام خيتافي بهدف دون رد أمس السبت، للأداء الباهت الذي ظهر به فريقه في الشوط الثاني.

وقال كومان، في تصريحات عقب المباراة التي جرت مساء أمس، 17 تشرين الأول 2020، "لم نلعب بشكل جيد في الشوط الثاني ضد خيتافي، الأمر الذي كلفنا الخسارة".

وأضاف "لا أحب الحديث عن الحكام، وكل شخص يكون لديه رأي خاص به، لكنني لا أعرف ما إذا كانت هناك تقنية الفيديو في لقاء اليوم (أمس)"، في إشارة إلى عدم استعانة الحكم بتقنية الفيديو، بعد منحه ركلة جزاء لخيتافي، والتي جاء منها الهدف الوحيد في اللقاء.

وتابع كومان، قائلا "كانت لدينا فرص قليلة للغاية، وبدا برشلونة أفضل في الشوط الأول.



كان من الصعب علينا صناعة المزيد من الفرص لهز شباك خيتافي".

وتجمد رصيد برشلونة بعد هذه الخسارة عند سبع نقاط في المرتبة التاسعة، ولكنه يملك في جعبته مباراتين مؤجلتين، في حين رفع خيتافي رصيده إلى عشر نقاط، ليتقاسم صدارة الدوري مع حامل اللقب، ريال مدريد.

وكان قطبا كرة القدم الإسبانية قد تلقيا أمس، لطمة قوية قبل أسبوع واحد فقط من المواجهة المرتقبة بينهما في لقاء القمة (الكلاسيكو) بالدوري الإسباني، إذ خسر كل منهما مباراته في الجولة السادسة من الليغا.

فبعد ساعات قليلة من توجيه فريق قادش -الصاعد لدوري الدرجة الأولى بإسبانيا هذا الموسم- لطمة قوية إلى ريال مدريد حامل اللقب متغلبا عليه 1-صفر في عقر داره، سقط برشلونة بنفس النتيجة أمام مضيفه خيتافي لتكون صدمة قوية أيضا للفريقين قبل بداية مشوارهما هذا الأسبوع في دور المجموعات من دوري أبطال أوروبا.

ر.إ

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