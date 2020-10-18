تسجيل 96 اصابة جديدة بكورونا في غربي كوردستان

2020/10/18 | 14:04 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت هيئة الصحة في الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا، اليوم الأحد 18 تشرين الأول 2020، تسجيل 96 إصابة جديدة، وحالتي وفاة بفيروس كورونا في غربي كوردستان

وقال الرئيس المشترك لهيئة الصحة، جوان مصطفى، في بيان، ان حالتي الوفاة هما لرجلين من قامشلو وكوباني، مضيفا، أنهم سجلوا 96 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، وهي 46 ذكور و 50 إناث وتتوزع في كل من، الحسكة 18، قامشلو 29، ديرك 20، كركي لكي 11، الدرباسية 6، تل تمر 5، تربة سبية 2، عامودا 2، كما تم تسجيل حالتين في الرقة وأخرى في منبج.

وذكر مصطفى، أنه تم تسجيل 7 حالات شفاء جديدة.

يذكر أن عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا، في مناطق سيطرة الإدارة الذاتية، بلغ مع إعلان هذه الحالات الجديدة 2948 حالة منها 95 حالة وفاة و 630 حالة شفاء.

PUKmedia هيئة الصحة في الإدارة الذاتية‌

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