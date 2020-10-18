اربيل تحتضن بطولة للتنس

2020/10/18 | 14:04 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تحتضن مدينة اربيل ولمدة ثلاثة ايام، بطولة تنس ارضي، بمشاركة 16 ناديا كوردستانيا.

وستجرى البطولة يوم 23 حتى 25 من الشهر الجاري، باشراف مباشر من اتحاد كرة المضرب في كوردستان.

وقال الاتحاد في بيان تلقى PUKmedia نسخة منه اليوم الاحد، ان 16 فريقا تشارك في البطولة وانه تم الانتهاء من كافة الاعمال اللوجستية للبدء في البطولة.

PUKmedia ‌

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