دواعش الفن ! ابنة الفنانة فيروز تتوحش في الدفاع عن الأرث الفني لوالدتها

2020/10/18 | 14:04 - المصدر: الصحافة المستقلة

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المستقلة/- قررت الفنانة اللبنانية الكبيرة فيروز، رفع دعاوي قضائية ضد شركتي “وتري” و”موديسا”، بسبب استغلالهما حقوق أعمالها الفنية وفقاً لما أورد موقع الوطن.



وصرحت ريما الرحباني ابنة فيروز ومديرة أعمالها، في بيان، أن ما يحدث عبارة عن قرصنة وغير قانوني ولا يدر أي حقوق مادية لصاحبها الأصلي.



وأضافت ريما إ أن ما حدث عبارة عن […]

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