2020/10/18 | 14:05 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تفكيك خلية ارهابية في بيجي تضم 11 عنصرا) نشر أولاً على موقع (وكالة النبأ) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (تفكيك خلية ارهابية في بيجي تضم 11 عنصرا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة النبأ).