2020/10/18 | 14:10 - المصدر: عين العراق

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مقابلات وتقارير

الأحد 18 أكتوبر 2020 | 01:56 مساءً | عدد القراءات : 95

مليارات الدنانير شهريا..



تعرف على رواتب النواب العراقيين ومخصصاتهم!

كشف الخبير الاقتصادي نبيل المرسومي، الاحد، عن رواتب النواب العراقيين ومخصصاتهم الشهرية التي تبلغ مليارات الدنانير شهريا، فيما اشارت مصادر الى المبالغ الاخرى المخصصة لحماية النواب ونثرية المجلس خلال عقد الجلسات.

وقال المرسومي في احصائية، ان"رواتب أعضاء مجلس النواب العراقي مقسمة على النحو التالي:

_الراتب الاسمي (4) ملايين دينار

_مخصصات منصب (2) مليون دينار

_مخصصات سكن (3) مليون دينار

مخصصات شهادة :

_دكتوراه 100% من الراتب الاسمي

ماجستير 75% من الراتب الاسمي

بكالوريوس 45% من الراتب الاسمي

معهد 35% من الراتب الاسمي

اعدادية 25% من الراتب الاسمي".

واضاف، ان"هذا يعني ان رواتب أعضاء مجلس النواب العراقي الشهرية تتراوح ما بين 10 – 13 مليون دينار ، وأن البرلماني الحاصل على شهادة الإعدادية يتقاضى راتبا شهريا مقداره 10 ملايين دينار وهو يعادل تقريبا رواتب 20 موظف حاصل على البكلوريوس".

وتشير مصادر الى، ان"هذه المبالغ ليست نهائية، حيث ان لكل نائب عدد حمايات يصل الى 16 عنصرا وبراتب شهري مقداره مليون دينار لكل فرد وبالتالي فان النائب يكلف خزينة الدولة اكثر من 25 مليون دينار شهريا".

وتضيف مصادر، ان"هناك ايضا نثرية المجلس، وهي مثل تقديم الطعام والشراب الى النواب خلال فترة عقد الجلسات والمداولات والاجتماعات المستمرة في مبنى البرلمان وهذه مقطوعة في موازنة المجلس وقد تصل الى المليارات سنويا".

ويعاني العراق من ازمة مالية كبيرة، نتيجة انخفاض اسعار النفط بسبب تفشي فيروس كورونا، وقدمت الحكومة مشروع قانون جديد للاقتراض لسد الرواتب والنفقات خلال السنة الحالية، كما ان صرف رواتب الموظفين تاخر خلال الاشهر الماضية عن موعده المحدد.

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