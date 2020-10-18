2020/10/18 | 14:11 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واخ ـ بغداد

اعلنت السفارة الألمانية في بغداد عن لقاء مرتقب لرئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي بـ”ميركل” في برلين يوم الثلاثاء المقبل ، مبينة ان الاجتماع سيتناول العلاقات الثنائية والتعاون الاقتصادي ومكافحة وباء كورونا والحرب ضد “داعش” وملفات دولية وإقليمية ذات الاهتمام المشترك”.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (السفارة الألمانية: الكاظمي سيلتقي ميركل في برلين يوم الثلاثاء المقبل) نشر أولاً على موقع (وكالة خبر) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (السفارة الألمانية: الكاظمي سيلتقي ميركل في برلين يوم الثلاثاء المقبل) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة خبر).