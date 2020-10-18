واشنطن تخلط بين التكتيكات والاستراتيجية: مخاطر إغلاق السفارة الأميركية في بغداد

2020/10/18 | 14:13 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أدى التهديد الذي وجهه وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو بإغلاق السفارة الأميركية في بغداد إلى تدهور العلاقات بين الولايات المتحدة والعراق إلى مستوى منخفض بشكل صادم بعد أن كانت بأفضل حالاتها عقب زيارة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي إلى واشنطن في أغسطس

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