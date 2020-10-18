2020/10/18 | 14:14 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد…

وجهتْ الهيئة التطبيعية إنذاراََ نهائياََ للاعب المنتخب الوطني، إبراهيم بايش، بسبب تواجده في مباريات الفرق الشعبية، وعدم التزامه بتعليمات وضوابط الاتحاد العراقي وتوجيهات الجهاز الفني للمنتخب الوطني.

وقال رئيس التطبيعية، إياد بنيان في بيان تلقته/ المعلومة/ ان “ابراهيم بايش لاعب مهم ومؤثر في المنتخب الوطني، وموضوع مشاركته في الفرق الشعبية أثار استغرابنا لانه خطأ كبير جاء في توقيت غير مناسب”.

وأضافَ بنيان:” التطبيعية حريصة للحفاظ على جميع اللاعبين، خصوصاً لاعبي المنتخب الوطني، لانهم قيمة فنية كبيرة، والمنتخب بحاجة لخدماتهم”.

وأكدَ بنيان: “وجهناً إنذاراً نهائياً لبايش، ومنه لجميع لاعبي المنتخب الوطني، بعدم تكرار هذه المواقف، وضرورة الالتزام بالتعليمات”.

من جانبه، قدم ابراهيم بايش اعتذاره عن اللعب مع الفرق الشعبية وظهوره ببعض الصور، وتعهد بعدم تكراره مستقبلاً، وأكد التزامه التام بالتعليمات الصادرة من التطبيعية والجهاز الفني للمنتخب الوطني.



انتهى/ 25 ل

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (توجيه انذار نهائي للاعب الصقور إبراهيم بايش) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (توجيه انذار نهائي للاعب الصقور إبراهيم بايش) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المعلومة).