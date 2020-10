2020/10/18 | 14:15 - المصدر: الرياضة الان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وجهتْ الهيئة التطبيعية إنذاراََ نهائياََ للاعب المنتخب الوطني، إبراهيم بايش، بسبب تواجده في مباريات الفرق الشعبية، وعدم التزامه بتعليمات وضوابط الاتحاد العراقي وتوجيهات الجهاز الفني للمنتخب الوطني.وقال رئيس التطبيعية، إياد بنيان :” ابراهيم بايش لاعب مهم ومؤثر في المنتخب الوطني، وموضوع مشاركته في الفرق الشعبية أثار استغرابنا لانه خطأ كبير جاء في توقيت

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الهيئة التطبيعية توجه إنذاراً نهائياً للاعب المنتخب الوطني إبراهيم بايش بسبب مشاركته بمباريات الفرق الشعبية first appeared on وكالة الرياضة الآن Sport Now.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الهيئة التطبيعية توجه إنذاراً نهائياً للاعب المنتخب الوطني إبراهيم بايش بسبب مشاركته بمباريات الفرق الشعبية) نشر أولاً على موقع (الرياضة الان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الهيئة التطبيعية توجه إنذاراً نهائياً للاعب المنتخب الوطني إبراهيم بايش بسبب مشاركته بمباريات الفرق الشعبية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الرياضة الان).