سامسونغ العراق ’تقصف’ آبل بمنشور عن الشاحن والسماعات!

2020/10/18 | 14:15 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

صوّبت شركة سامسونك في العراق، نحو شركة "آبل" في سياق حملة ساخرة تواجهها الشركة الأميركية القاضي بعد قرارها الأخير بإصدار جهازها الجديد "أيفون 12" دون سماعات والشاحن.



ونشرت شركة سامسونغ عبر صفحتها الرسمية في العراق، (18 تشرين الاول 2020) صورة دعائية لجهازها "Galaxy نوت 20 الترا"، مؤكدة إنها "تبيع السماعة و الشاحن مع الهاتف بدون أي تكلفة إضافية".

وتفاعل كثيرون مع المنشور بالسخرية من قرار "أبل"، وفق ما رصد "ناس"، مشيدين بمنتج الشركة الكورية.

بالمقابل، انتقد آخرون هاتف سامسونغ، وقالوا إنه "لا يستحق كل هذا التهويل"، مشيرين إلى مشاكل فنية واجهتم لدى استخدام الجهاز".

وأعلنت شركة "آبل"، مؤخراً، أن هاتفها الجديد "آيفون 12" لن يحتوي على سماعات "إير بودز" أو شاحن طاقة، لكن استثنت دولة وحيدة في العالم، وهو ما أثار جدلاً واسعاً.

وبحسب موقع "كلينت" فإن علب هواتف آيفون 12 التي شحنت إلى فرنسا تحوي سماعات أذن في العلبة.

ويبدو أن الاستثناء الذي حظيت به فرنسا يعود إلى قانون ينص على أن تباع الهواتف الذكية مع سماعات للأذن أو للرأس، بغرض حماية الأطفال الذين تبلغ أعمارهم 14 عاما أو أقل من الإشعاع الكهرومغناطيسي، وفي حال عدم الالتزام بذلك يجرى فرض غرامة قدرها 87000 دولار على البائعين.

وكانت آبل قد أعلنت في وقت سابق أن شحن أيفون بدون "إير بودز" يقلل من انبعاثات الكربون والنفايات الإلكترونية مما يساهم في الحفاظ على البيئة، وهو القرار الذي لاقاه المنتقدون باتهام الشركة بأنها تتذرع بالبيئة كي تزيد من أرباحها.

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