2020/10/18 | 14:17 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

يس عراق: بغداد

افتتح وزير الصناعة والمعادن منهل الخباز يوم الاحد “مشـروع تدويـر الإطـارات المستهلكـة” فـي مصنـع الإطـارات في محافظة الديوانيـة.

وقال الوزير خلال مؤتمر صحفي عقده اليوم، ان هذا المصنع هو الأول على مستوى العراق في انتاج مواد من مخلفات الاطارات المستهلكة، مردفا بالقول ان هذا المشروع يخدم البيئة ايضا وينتج العديد من المواد المطاطية المفيدة من ضمنها الارضيات والمطبات، واستخدام اجزاء منها للمقرنص في الطرق والممرات العامة.

واضاف ان احد المنتجات العرضية لهذا المصنع انتاج الوقود من مخلفات تدوير الاطارات، وهذا شيء جديد في عالم الصناعات في العراق، مشيرا الى ان هذا الوقود عبارة عن خليط من مادة البنزين والكيروسين.

شارك هذا الموضوع:

مشاركة

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (طريقة جديدة لانتاج الوقود في العراق) نشر أولاً على موقع (يس عراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (طريقة جديدة لانتاج الوقود في العراق) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (يس عراق).