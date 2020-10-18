انخفاض مؤشر البورصة بالجلسة الاولى

2020/10/18 | 14:30 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز ـ بغدادأنهى مؤشر البورصة جلسته الاولى، الاحد، منخفضاً بنسبة 0،57%.

ضغط على اداء المؤشر 13 شركة خاسرة، تقدمها أسهم دار السلام للتأمين بـ 16.28% وأسهم العطاء الاسلامي بـ 6.67%.

وشهدت الجلسة تداول 1،3 مليار سهم بقيمة 1،6 مليار دينار.

وارتفعت في تداولات اليوم أسهم شركتين، هما شركة العراقية للنقل البري بـ 0.67%، واسهم شركة العراقية لانتاج البذور بـ0.29 %.

وكانت اسهم شركة مصرف بغداد هي الاكثر تداولاً، بتداولها 514,1 مليون سهم.

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