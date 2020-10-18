السفارة الألمانية: الكاظمي سيلتقي المستشارة انجيلا ميركل في برلين الثلاثاء المقبل

2020/10/18 | 14:30 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشفت السفارة الالمانية في بغداد،

الأحد، (18 تشرين الأول، 2020)، عن موعد

لقاء رئيس الوزراء، مصطفى الكاظمي، مع

المستشارة الالمانية أنجيلا ميركل.

وقالت السفارة في بيان تابعته وكالة نون

إنه "يسعدنا أن ت

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