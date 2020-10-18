تنتظر أرباحًا بـ 2 مليون دولار سنويًا.. شركة كويتية تفوز بامتياز حصري داخل مطار بغداد

2020/10/18 | 14:32 - المصدر: يس عراق

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يس عراق: بغداد

أعلنت شركة “أجيليتي” أن شركتها التابعة “ناشونال” لخدمات الطيران “ناس”، قد فازت بحق امتياز حصري لخدمات الركاب في مطار بغداد الدولي، لمدة 9 سنوات.

وقالت الشركة وفقا لصحيفة القبس الكويتية أنه بسبب تداعيات أزمة كورونا لا يمكن تأكيد قيمة القيمة، لكن من المتوقع أن يحقق للشركة ايرادات سنوية بقيمة مليوني دولار.

وتوقعت الشركة أن ينعكس العقد على بياناتها المالية خلال مدة العقد.

يذكر أن سهم «أجيليتي» جاء ضمن قائمة الشركات الأكثر ارتفاعاً في السوق الأول في بداية تداولات اليوم مسجلاً 696 فلساً للسهم الواحد.

وفي وقت سابق، أعلنت سلطة الطيران المدني العراقية ، توقيعها عقدا لتقديم الخدمات الأرضية مع ” شركة ناس الدولية ” لخدمات الطيران.

وسيشمل العقد تقديم الخدمات للمسافرين بدءاً من حجز التذاكر وحتى نهاية الرحلة، حيث ستكون ” ناس ” مسؤولة عن تجديد وتحديث البنية التحتية والمرافق وتركيب معدات جديدة وتنفيذ جميع الحلول التقنية المطلوبة.

وتقدم شركة ” ناس ” التابعة لشركة أجيليتي الكويتية ، خدمات طيران في دول منها الكويت والإمارات والأردن وأفغانستان ، إضافة إلى الهند وساحل العاج ودول أخرى.

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