الكاظمي يلتقي ميركل الثلاثاء

2020/10/18 | 14:35 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- من المقرر ان يلتقي رئيس الوزراء الاتحادي، مصطفى الكاظمي، المستشارة الالمانية انجيلا ميركل في العاصمة برلين بعد غد الثلاثاء.

وقالت السفارة الألمانية في بغداد في بيان، إنه "يسعدنا أن تستقبل المستشارة أنجيلا ميركل رئيس وزراء جمهورية العراق مصطفى الكاظمي، على الرغم من تحديات وضع كورونا الصعب في برلين، إلا أن مثل هذه الاجتماعات الهامة ممكنة أيضًا مع اتباع سياسة وقاية جيدة".

واضاف البيان، ان "الكاظمي سيلتقي ميركل في برلين يوم الثلاثاء المقبل"، مشيرة الى ان "الاجتماع سيتناول العلاقات الثنائية والتعاون الاقتصادي ومكافحة وباء كورونا والحرب ضد داعش وملفات دولية وإقليمية ذات الاهتمام المشترك".

PUKmedia السفارة الألمانية في بغداد‌

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