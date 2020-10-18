2020/10/18 | 14:41 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد- واع

وجًّهت الهيئة التطبيعية ، اليوم الأحد، إنذاراً نهائياً للاعب المنتخب الوطني، إبراهيم بايش، بسبب تواجده في مباريات الفرق الشعبية، وعدم التزامه بتعليمات وضوابط الاتحاد العراقي وتوجيهات الجهاز الفني للمنتخب الوطني.

وقال رئيس التطبيعية، إياد بنيان : إن " ابراهيم بايش لاعب مهم ومؤثر في المنتخب الوطني، وموضوع مشاركته في الفرق الشعبية أثار استغرابنا ؛ لأنه خطأٌ كبيرٌ جاء بتوقيت غير مناسب".

وأضافَ بنيان، أن " التطبيعية حريصة في الحفاظ على جميع اللاعبين، لاسيما لاعبو المنتخب الوطني، لانهم قيمة فنية كبيرة، والمنتخب بحاجة لخدماتهم".

وأكدَ بنيان ،انه " تم توجيه إنذار نهائي لبايش، ومنه لجميع لاعبي المنتخب الوطني، بعدم تكرار هذه المواقف، وضرورة الالتزام بالتعليمات".

من جانبه، قدم ابراهيم بايش اعتذاره عن اللعب مع الفرق الشعبية وظهوره في بعض الصور، وتعهد بعدم تكراره مستقبلاً، وأكد التزامه التام بالتعليمات الصادرة من التطبيعية والجهاز الفني للمنتخب الوطني.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (التطبيعية توجَّهُ إنذاراً نهائياً للاعب المنتخب الوطني إبراهيم بايش) نشر أولاً على موقع (وكالة الانباء العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (التطبيعية توجَّهُ إنذاراً نهائياً للاعب المنتخب الوطني إبراهيم بايش) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الانباء العراقية).