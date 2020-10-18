2020/10/18 | 14:41 - المصدر: عين العراق

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السياسية

الأحد 18 أكتوبر 2020 | 02:24 مساءً | عدد القراءات : 29

تعرف على موعد لقاء الكاظمي بميركل ومحاوره

كشفت السفارة الالمانية في بغداد، الأحد، عن موعد لقاء رئيس الوزراء، مصطفى الكاظمي مع المستشارة الالمانية أنجيلا ميركل.

وقالت السفارة في بيان، إنه "يسعدنا أن تستقبل المستشارة أنجيلا ميركل رئيس وزراء جمهورية العراق مصطفى الكاظمي، على الرغم من تحديات وضع كورونا الصعب في برلين، إلا أن مثل هذه الاجتماعات الهامة ممكنة أيضًا مع اتباع سياسة وقاية جيدة".

واضافت، أن "اللقاء سيكون يوم الثلاثاء 20 تشرين الأول 2020 على الساعة العاشرة والنصف بتوقيت برلين"، مبينا أن "الحوار سيتناول العلاقات الثنائية، التعاون الاقتصادي، مكافحة وباء كورونا، الحرب ضد داعش وكذلك المواضيع الدولية والاقليمية ذات الاهتمام المشترك".

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