برئاسة الكاظمي وفد رفيع المستوى بزيارة رسمية الى فرنسا والمانيا والمملكة المتحدة

2020/10/18 | 14:41 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واخ ـ بغداد

اعلن محافظ البنك المركزي العراقي مصطفى غالب مخيف برفقة وفد حكومي رفيع المستوى برئاسة رئيس مجلس الوزراء هذا اليوم الأحد في زيارة إلى كل من فرنسا وألمانيا والمملكة المتحدة.

وسيلتقي المحافظ خلال الزيارة التي تستمر أربعة ايام بالجهات النظيرة لمناقشة عددا من القضايا المشتركة لاسيما “رفع اسم العراق من قائمة الاتحاد الأوربي ذات المخاطر العالية فضلا عن التباحث في تطوير العلاقات المصرفية والاستثمار المالي بين العراق وهذه الدول لما تشكله من ثقل اقتصادي في أوربا والعالم.

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