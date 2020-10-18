البنك المركزي: وفد رفيع برئاسة الكاظمي سيبدأ جولة تشمل فرنسا وألمانيا وبريطانيا

2020/10/18 | 14:46 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

اعلن البنك المركزي العراقي، الاحد، اجراء جولة إلى كل من فرنسا وألمانيا والمملكة المتحدة برئاسة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي.



وقال البنك في بيان تلقى "ناس" نسخة منه، (18 تشرين الأول 2020)، إن "محافظ البنك المركزي العراقي مصطفى غالب مخيف، يشارك برفقة وفد حكومي رفيع المستوى برئاسة رئيس مجلس الوزراء هذا اليوم الأحد في زيارة إلى كل من فرنسا وألمانيا والمملكة المتحدة".

واضاف، "من المقرر أن يلتقي المحافظ خلال الزيارة التي تستمر أربعة ايام بالجهات النظيرة لمناقشة عدد من القضايا المشتركة لاسيما رفع اسم العراق من قائمة الاتحاد الأوربي ذات المخاطر العالية فضلا عن التباحث في تطوير العلاقات المصرفية والاستثمار المالي بين العراق وهذه الدول لما تشكله من ثقل اقتصادي في أوربا والعالم".

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