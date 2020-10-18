الفنان يحيى الفخراني يؤدي اليمين الدستورية في مجلس الشيوخ المصري

2020/10/18 | 14:51 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {دولية: الفرات نيوز} أدى الفنان المصري، يحيي الفخراني، اليمين الدستورية عضوا في مجلس الشيوخ المصري، اليوم الأحد، وذلك في أولى جلسات المجلس.

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