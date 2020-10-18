2020/10/18 | 14:51 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} يبدأ رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي جولته الاوروبية اليوم الأحد وتستمر لأربعة أيام.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الكاظمي يبدأ اليوم جولته الأوروبية وتستمر لأربعة أيام) نشر أولاً على موقع (الفرات نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الكاظمي يبدأ اليوم جولته الأوروبية وتستمر لأربعة أيام) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الفرات نيوز).