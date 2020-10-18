التوصل إلى شابين متهمين بابتزاز الفتيات في كركوك والأنبار

2020/10/18 | 14:55 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

أعلنت الشرطة المجتمعية، الأحد، (18 تشرين الأول، 2020)، التوصل إلى مبتزي فتاتين في محافظتي كركوك والانبار.

وقالت الشرطة في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إن "كوادرنا في محافظة كركوك والتابع الى دائرة العلاقات والاعلام في وزارة الداخلية استجابت لمناشدة فتاة ادعت تعرضها لابتزاز الكتروني من قبل أحد الأشخاص مقابل المال".

واضاف البيان أن "اوامرا صدرت لشعبة الشرطة المجتمعية في المحافظة بتشكيل فريق عمل لمتابعة القضية والتوصل إلى جهة الابتزاز، وتمكن الفريق وعن طريق البحث والتحري من الوصول إلى المبتز واخذ تعهد خطي بعدم تكرار هذا التصرف المسيء وانه سيتعرض الى المساءلة القانونية".

واشار إلى أنه "في ذات السياق تمكنت الشرطة المجتمعية في محافظة الأنبار من التوصل لمجموعة من الشباب يبتزون فتاة الكترونيا بهدف اجبارها على دفع مبالغ مالية مقابل عدم نشر صورها الشخصية على مواقع التواصل الإجتماعي، وقامت الشرطة المجتمعية بأخذ تعهدات خطية منهم بعدم تكرار هكذا تصرفات وإلا سيعرضون أنفسهم للمساءلة القانونية.".

وتابع البيان أن "الكثير من الأشخاص الذين يتعرضون للابتزاز الإلكتروني، خصوصا النساء والفتيات منهن، يطالبن الشرطة المجتمعية بحل قضايا ابتزازهن بطرق ودية دون اللجوء إلى المحاكم والطرق القانونية لدواع شخصية واجتماعية تحكمها الأعراف والطبائع الاجتماعية".

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