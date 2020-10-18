“كركوك محاطة بالإرهاب”.. قيادي تركماني يدعو إلى إطلاق عملية عسكرية بجبال حمرين

2020/10/18 | 14:55 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم-كركوك

دعا القيادي التركماني، جاسم البياتي، اليوم الأحد (18 تشرين الأول 2020)، إلى إطلاق عملية عسكرية أمنية لتطهير جبال حمرين من خلايا داعش النائمة، فيما أكد أن محافظة كركوك محاطة بالخلايا النائمة لتنظيم داعش الإرهابي، لكنها بفضل سيطرة الحكومة الاتحادية على الملف الأمني لم تتمكن من الاقتراب نحو المحافظة، بحسب قوله.

وقال البياتي في حديث خص به (بغداد اليوم)، إن "الشريط الفاصل على جبل حمرين يحتوي على أنفاق ومخازن أسلحة لتنظيم داعش الإرهابي، إضافة إلى وجود العشرات من الإرهابيين الذين فروا من عمليات التحرير، ما يجعل محافظة كركوك محاطة بالمخاطر".





وأضاف، أن "الوضع الأمني استقر تماما بعد دخول القوات الاتحادية إلى لمحافظة، والحال أفضل"، مؤكداً أن "تنظيم داعش لم يتجرأ في الوقت الحالي، لدخول الأحياء السكنية لمحافظة كركوك".





وشدد البياتي على "ضرورة إطلاق عملية عسكرية كبرى بإشراك جميع أجهزة الدولة، لتطهير تلك الجبال التي تعد الحاضنة الرئيسية للإرهاب".

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