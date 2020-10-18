عضو بالديمقراطي: لن ننجر وراء الفتنة ولن نسمح بتأجيج الشارع

2020/10/18 | 14:55 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

قال عضو الحزب الديمقراطي الكردستاني، ريبين سلام، اليوم الأحد، إن قادة الإقليم لن يسمحوا بتأجيج الشارع الكردي أو القيام بردة فعل تجاه ما حصل في بغداد.

وذكر سلام في حديث لـ(بغداد اليوم) أنه "نلاحظ بعض الجهات تسعى لإعادة الصراع القومي والطائفي مجددا، لكننا لن ننجر وراء هذه الفتنة ولن نسمح بتأجيج الشارع ولغة التصعيد بعيدة عنا".

وأضاف أن "علاقتنا بالحشد الشعبي والمكون الشيعي، طبيعية ومستقرة وهذا ما ذكره رئيس الاقليم نيجيرفان بارزاني، وحكومة الإقليم لن تسمح للشباب الغاضبين بالقيام بأي ردة فعل غير قانونية إطلاقا لأننا دائما وأبدا مع التهدئة ولغة الحوار".

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