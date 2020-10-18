أكثر من 15 ألف إصابة جديدة بكورونا في روسيا

2020/10/18 | 14:58 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/ متابعة..

قال مسؤولون إن روسيا سجلت، اليوم الأحد، 15 ألفاً و99 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع الإجمالي إلى مليون و399 ألفاً و334 إصابة.

وأضاف المسؤولون أن 185 شخصاً توفوا بالفيروس خلال الـ24 ساعة الماضية، ليقفز إجمالي العدد الرسمي للوفيات إلى 24 ألفاً و187 حالة، في حين بلغ عدد المتعافين مليوناً و70 ألفاً و576 متعافياً.

وسجلت روسيا معدل وفيات منخفضاً، مقارنة بالبلدان الأخرى، ورغم أنها تحتل المرتبة الرابعة من حيث عدد الإصابات، بعد الولايات المتحدة والهند والبرازيل، فهي تحتل المرتبة الـ13 من حيث عدد الوفيات.



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