2020/10/18 | 15:00 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المستقلة..



قال استشاري المصارف الإسلامية د.



بشار قدوري ان أسباب ارتفاع الدولار “مفتعلة وليس حقيقية”.



وقال قدوري في تصريح لـ(المستقلة) ان “سعر الصرف ثابت ومستقر في البنك المركزي والذي حصل ان السوق السوداء الخارجة عن سلطة البنك المركزي هي من افتعلت تلك الأزمة في الصعود الوهمي”.



وأشار الى “أن الصعود كان وراءه المال الفاسد وبعض […]

التدوينة استشاري: أسباب ارتفاع الدولار مفتعلة لأجل احراج المحافظ الجديد لاطماع المال الفاسد ظهرت أولاً على وكالة الصحافة المستقلة.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (استشاري: أسباب ارتفاع الدولار مفتعلة لأجل احراج المحافظ الجديد لاطماع المال الفاسد) نشر أولاً على موقع (الصحافة المستقلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (استشاري: أسباب ارتفاع الدولار مفتعلة لأجل احراج المحافظ الجديد لاطماع المال الفاسد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الصحافة المستقلة).