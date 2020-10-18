نائب: كردستان تصدر  ٤٠٠ الف برميل من نفط كركوك دون الرجوع لبغداد

2020/10/18 | 15:00 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/ خاص…

كشف عضو مجلس النواب احمد حيدر، الاحد، عن تصدير اقليم كردستان اكثر من ٤٠٠ الف برميل من النفط في محافظة كركوك دون الرجوع الى بغداد.

وقال حيدر في تصريح لـ/ المعلومة/، ان “هنالك خشية من تفعيل اتفاق سنجار في محافظة كركوك وهذا ما تعمل عليه حكومة كردستان”، لافتا الى ان “الاقليم يصدر اكثر من ٤٠٠ الف برميل من نفط كركوك دون الرجوع او الاتفاق مع حكومة بغداد الاتحادية”.

واضاف ان “مجلس النواب لديه ملاحظات عن الاتفاق بين بغداد واربيل بشأن سنجار حيث تم دون الاتفاق مع او استشارة العرب والايزيدين”.

ووصفت لجنة الامن والدفاع النيابية، الاربعاء الماضي، اتفاق حكومتي بغداد واقليم كردستان بشأن الوضع الامني والاداري في قضاء سنجار بانه مؤامرة هدفها إرضاء دول معينة.

و اكد النائب عن محافظة نينوى عباس الشبكي، الثلاثاء الماضي ، ان اتفاق حكومتي بغداد واربيل بشأن قضاء سنجار يتنافى مع المواد الدستورية.



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