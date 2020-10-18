2020/10/18 | 15:00 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكثر من ثلاثة الاف إصابة ومثلها شفاء خلال يوم بكورونا العراق هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع شفق نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2020/10/18 | 15:00.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع شفق نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (اكثر من ثلاثة الاف إصابة ومثلها شفاء خلال يوم بكورونا العراق) نشر أولاً على موقع (شفق نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (اكثر من ثلاثة الاف إصابة ومثلها شفاء خلال يوم بكورونا العراق) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (شفق نيوز).