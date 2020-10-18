أول حكم فيدرالي بالإعدام على امرأة في امريكا منذ نحو 70 عاما

2020/10/18 | 15:06 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وزارة العدل الأمريكية اليوم الاحد، أنها ستنفذ أول حكم بالإعدام على امرأة في الولايات المتحدة منذ نحو 70 عاما.وفق ما ذكرت صحيفة The Guardian البريطانية.

وكانت ليزا مونتغومري قد أدينت بخنق امرأة حبلى وانتزاع الجنين من أحشائها واختطافه في ولاية ميزوري عام 2004.

وتقبع ليزا حاليا في السجن في انتظار تنفيذ الحكم بالإعدام في الثامن من كانون الأول المقبل بحقنة سامة.

وكانت آخر امرأة تعرضت للإعدام بحكم من محكمة فيدرالية هي بوني هيدي التي أعدمت بالغاز في ميزوري عام 1953.

وقال المدعي العام الأمريكي ويليام بار، إن جريمة ليزا تخضع لظروف العقوبات المشددة.

وكانت حكومة الرئيس دونالد ترامب أعلنت العام الماضي أنها ستعود إلى تطبيق عقوبة الإعدام على المستوى الفيدرالي.

PUKmedia وكالات‌

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