مظلوم كوباني: يجب حماية مقدسات الشعوب ورموزها

2020/10/18 | 15:06 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد قائد قوات سوريا الديمقراطية، مظلوم كوباني، على وجوب حماية مقدسات الشعوب ورموزها، واصفاً إحراق تلك الرموز بالعمل غير الحضاري.

وقال كوباني، في تغريدة عبر تويتر اليوم الاحد: "استشهد مئات الآلاف من ابناء شعبنا الكوردي في إقليم كوردستان لرفع رايتهم وتحرير أرضهم من الدكتاتورية والارهاب وتوطين السلام".

وأضاف، أن "إحراق الاعلام والرموز والمقرات ليس بأسلوب حضاري للتعبير عن الخلافات السياسية"، كما رأى أنه يجب حماية مقدسات الشعوب ورموزها ومحاسبة المخلين بمبادئ العيش المشترك.

واقتحم محتجون مبنى مقر الحزب الديمقراطي الكوردستاني في العاصمة بغداد يوم امس، احتجاجا على تصريحات للقيادي في الديمقراطي هوشيار زيباري بشأن الحشد الشعبي، وقام المحتجون بحرق علم كوردستان.

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