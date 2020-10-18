2020/10/18 | 15:12 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد- واع

أعلن البنك المركزي العراقي اليوم الأحد،أن المحافظ مصطفى غالب مخيف سيناقش خلال مرافقته رئيس الوزراء في زيارته إلى كلٍّ من فرنسا وألمانيا والمملكة المتحدة رفع اسم العراق من قائمة الاتحاد الأوروبي ذات المخاطر العالية.

وذكر بيان صدر عن البنك المركزي تلقته وكالة الأنباء لعراقية (واع) ،أن " مخيف شارك برفقة وفد حكومي رفيع المستوى برئاسة رئيس مجلس الوزراء في زيارة إلى كل من فرنسا وألمانيا والمملكة المتحدة".

واضاف ،أن "مخيف سيلتقي خلال الزيارة التي تستمر أربعة ايام بالجهات النظيرة لمناقشة عدد من القضايا المشتركة لاسيما رفع اسم العراق من قائمة الاتحاد الأوروبي ذات المخاطر العالية فضلا عن التباحث في تطوير العلاقات المصرفية والاستثمار المالي بين العراق وهذه الدول ؛ لما تشكله من ثقل اقتصادي في أوروبا والعالم".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (محافظ البنك المركزي يكشف عن الملفات التي ستناقش في زيارته الأوروبية) نشر أولاً على موقع (وكالة الانباء العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (محافظ البنك المركزي يكشف عن الملفات التي ستناقش في زيارته الأوروبية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الانباء العراقية).