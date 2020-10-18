2020/10/18 | 15:15 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ألترا عراق ـ فريق التحريرطالب ائتلاف النصر، بفتح تحقيق "عادل" في حادثة الفرحاتية في صلاح الدين، داعيًا الحكومة إلى إعادة النظر في خطط أمن المدن والقوى الماسكة لها.

وقال الائتلاف في بيان تلقى "ألترا عراق" نسخة منه، إنه "في الوقت الذي يدين فيه ائتلاف النصر الجريمة المروعة التي وقعت في ناحية الفرحاتية بمحافظة صلاح الدين، فإنه يطالب بتحقيق عادل للكشف عن الجناة وتسليمهم إلى العدالة، إحقاقًا للحق ودفاعًا عن الشعب وإرساء لسيادة الدولة".

واكد الائتلاف في بيانه أنّ "محاصرة واستئصال الإرهاب الداعشي والطائفية المقيتة وانفلات السلاح وفوضى السياقات لن تتم دونما تعاضد بين حكم القانون ووعي الشعب ووحدة قواه الوطنية لمواجهة التحديات والفتن، بعيدًا عن محاولات خلط الأوراق والتوظيف السياسي والانتخابي".

وطالب البيان الحكومة "بإعادة النظر في خطط أمن المدن والقوى الماسكة له وتفعيل الجهد الاستخباري والضرب الاستباقي وتدعيمه بخطط الأمن المرن والإشراك لفاعليات المجتمع المحلي مع مؤسسات الدولة لتحقيق الأمن المجتمعي للبلاد".

اقرأ/ي أيضًا:

"مجزرة" جديدة تثير الرعب..



اتهام للعصائب وتحقيق مع قادة أمن

الكاظمي في موقع "المجزرة": تحذير لقادة الأمن..



ووعيد بالقصاص"

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (النصر يعلّق على حادثة صلاح الدين: أعيدوا النظر بالقوى الماسكة لأمن المدن ) نشر أولاً على موقع (الترا عراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (النصر يعلّق على حادثة صلاح الدين: أعيدوا النظر بالقوى الماسكة لأمن المدن ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الترا عراق).