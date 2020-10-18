"خطوة تاريخية مهمة".. الوفد الإسرائيلي الأميركي يحط في المنامة

2020/10/18 | 15:15 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وصل إلى المنامة وفد إسرائيلي برئاسة رئيس مجلس الأمن القومي مئير بن شبات، على متن طائرة تجارية انطلقت من تل أبيب وحطت في المنامة بعدما عبرت الأجواء السعودية.

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