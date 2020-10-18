2020/10/18 | 15:17 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

اعنلت وزارة الصحة والبيئة، الاحد، الموقف الوبائي لفيروس كورونا، خلال الـ24 ساعة الماضية.



وقالت الوزارة في بيان تلقى "ناس" نسخة منه، (18 تشرين الأول 2020)، إن "الموسسات الصحية في عموم المحافظات العراقية سجلت 3110 إصابة جديدة بالفيروس، قابلها 3186 حالة شفاء، فيما توفي خلال الـ24 ساعة الماية نتيجة الإصابة بالفيروس 56 مصابا".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الموقف الوبائي في العراق: أكثر من 3 آلاف إصابة جديدة) نشر أولاً على موقع (وكالة ناس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الموقف الوبائي في العراق: أكثر من 3 آلاف إصابة جديدة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة ناس).