2020/10/18 | 15:18 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

يس عراق: بغداد

مازال العراق يسجل عدد اصابات منخفض امام حالات الشفاء فيما بدأ الفارق يتقلص تدريجيًا مع عودة الاصابات تسجيل اعداد تفوق الـ3 الاف يوميًا.

واعلنت وزارة الصحة اليوم الاحد تسجيل 3110 اصابة جديدة في عموم العراق، مقابل 3186 حالة شفاء.

وتم تسجيل 56 حالة وفاة جديدة فيما تصدرت المحافظات الشمالية كالعادة قائمة الوفيات.

شارك هذا الموضوع:

مشاركة

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (موقف وبائي جديد في العراق: الإصابات تواصل “الصراع” للحاق بحالات الشفاء) نشر أولاً على موقع (يس عراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (موقف وبائي جديد في العراق: الإصابات تواصل “الصراع” للحاق بحالات الشفاء) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (يس عراق).