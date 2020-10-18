الصحة تسجل 3110 إصابات و56 حالة وفاة بكورونا

2020/10/18 | 15:22 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} أعلنت وزارة الصحة والبيئة، اليوم الأحد، الموقف الوبائي لفيروس كورونا في العراق.

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