القبض على عصابة تمارس الإبتزاز وسط بغداد بـ

2020/10/18 | 15:22 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} ألقت قوة أمنية، القبض على عصابة تمارس الإبتزاز وسط العاصمة بغداد.

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