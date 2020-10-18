لاعب المنتخب ابراهيم بايش يعتذر ويتعهد بعدم اللعب للفرق الشعبية

2020/10/18 | 15:26 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم/ بغداد

قدم لاعب المنتخب الوطني ونادي القوة الجوية بكرة القدم اليوم الاحد (18 تشرين الاول 2020) اعتذاره للجنة التطبيعية مقدما تعهدا خطيًا بعدم اللعب مستقبلًا مع الفرق الشعبية والتزامه بالتعليمات الصادرة من التطبيعية والجهاز الفني للمنتخب الوطني".

واكد بايش في بيان تلقته (بغداد اليوم) بانه:" شرح للهيئة التطبيعية موضوع الصور التي نشرت على مواقع التواصل الاجتماعي والتي كانت قبل ثلاثة اشهر وتحديدآ في فترة الغاء الدوري حفاظًا على لياقته البدنية".

وكانت الهيئة التطبيعية قد وجهت إنذاراَ نهائياَ اليوم الاحد للاعب المنتخب الوطني، إبراهيم بايش، بسبب تواجده في مباريات الفرق الشعبية، وعدم التزامه بتعليمات وضوابط الاتحاد العراقي وتوجيهات الجهاز الفني للمنتخب الوطني.

وقال رئيس التطبيعية، إياد بنيان في بيان :" ابراهيم بايش لاعب مهم ومؤثر في المنتخب الوطني، وموضوع مشاركته في الفرق الشعبية أثار استغرابنا لانه خطأ كبير جاء في توقيت غير مناسب".





وأضافَ بنيان:" التطبيعية حريصة للحفاظ على جميع اللاعبين، خصوصاً لاعبي المنتخب الوطني، لانهم قيمة فنية كبيرة، والمنتخب بحاجة لخدماتهم".





وأكدَ: "وجهناً إنذاراً نهائياً لبايش، ومنه لجميع لاعبي المنتخب الوطني، بعدم تكرار هذه المواقف، وضرورة الالتزام بالتعليمات".





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