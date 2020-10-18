الموقف الوبائي: حالات الشفاء تعود لتجاوز إصابات كورونا الكلية في العراق

2020/10/18 | 15:26 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم-بغداد

أظهر الموقف الوبائي اليومي الخاص بفيروس كورونا، اليوم الأحد (18 تشرين الأول 2020)، معاودة ارتفاع حالات الشفاء من الفيروس التاجي مقابل الإصابات الجديدة المسجلة خلال الـ 24 ساعة الماضية.





وبحسب جدول توضيحي صادر عن وزارة الصحة وتلقته (بغداد اليوم)، أن "مختبرات الوزارة سجلت 3110 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع عدد الإصابات الكلي إلى 426643 إصابة مؤكدة منذ دخول الوباء إلى العراق".





وأشارت الوزارة في موقفها الوبائي إلى أنها "سجلت 3186 حالة شفاء جديدة من الفيروس التاجي خلال الـ 24 ساعة الماضية، ليبلغ إجمالي عدد حالات الشفاء 360477 في عموم العراق".





وأضافت، أن "56 حالة وفاة جديدة ناجمة عن فيروس كورونا المستجد، ليرتفع عدد الوفيات الكلي إلى 10254 حالة، منذ تسجيل أول حالة وفاة ناجمة عن الفيروس إلى الآن".

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