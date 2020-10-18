اعتقال عصابة تبتز المواطنين وتساومهم بادعاء تعرض أفرادها لحوادث سير - عاجل

2020/10/18 | 15:26 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

أعلنت مديرية شرطة بغداد، وكالة الوزارة لشؤون الشرطة، اليوم الأحد، اعتقال عصابة تبتز المواطنين وتساومهم بعد ادعاء تعرض افرادها لحوادث سير.

وذكرت المديرية في بيان تلقته (بغداد اليوم)، أنه "تمكن مركز شرطة الجعيفر/ قسم شرطة الصالحية من القبض على عصابة في شارع حيفا حيث تقوم هذه العصابة بابتزاز سواق العجلات وذلك بالقاء انفسهم امام احد العجلات المارة اذ يقوم احد المتهمين برمي نفسه قرب العجلة ومعه متهم اخر يقوم بضرب المرآه الجانبية اليسرى للسائق ومتهم اخر يقوم بمضايقة السائق بواسطه سيارته علما ان المتهم الذي يرمي نفسه على العجلة سبق وان تم كسر يده اليسرى من قبل المتهمين انفسهم وكل شهر يقومون بكسر يد احدهم وبعد ذلك يتم اخذ المتهم الذي ادعى انه تعرض للدهس مع المتهم الاخر للمستشفى وهناك تبدأ المساومة".





وأضافت، "اعترفوا بقيامهم بأكثر من 23 عملية في عموم محافظة بغداد، تم اتخاذ كافة الاجراءات القانونية الاصولية بحقهم واحالة اوراقهم الى القضاء لينالوا جزاءهم العادل".

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