حرب أسعار على هاتف “آيفون” الجديد في أميركا

2020/10/18 | 15:31 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/ متابعة..

بعد أن أعلنت آبل عن طرح نسختها الجديدة من هواتف “آيفون” الجديدة الأسبوع الماضي، سارعت شركات المحمول الأميركية إلى طرح حسومات على أسعار الهاتف.

فيما بدا أنها حرب ضروس بين الشركات المشغلة للهواتف الخلوية بالبلاد والتي تسعى لجذب عملاء جدد من خلال هذا الأمر.

وبدأت شبكات AT&T و T-Mobile في تقديم حسومات تصل إلى نحو 30 دولارا على الهاتف الجديد الذي يدعم تقنية الجيل الخامس ليبلغ سعر نسخة هاتف “i Phone 12″ القياسية نحو 799 دولارا مع إمكانية الحصول على المزيد من الحسومات حال الاشتراك بخطط دفع شهرية وسنوية، بحسب ما ذكرته شبكة CNBC الأميركية.

وقالت ورقة بحثية صادرة عن ” LightShed” إن الحسومات التي تقدمها الشركات المشغلة للهواتف الخلوية في البلاد هي الأكبر في تاريخ طرح هواتف شركة آبل مع السعي لتلك الشركات نحو زيادة حصتها السوقية من خلال إضافة شرائح جديدة من العملاء.

ويعتقد المحللون أن الحسومات التي تقدمها شركات المحمول الأميركية من شأنها أن تدعم مبيعات آبل بقوة داخل الولايات المتحدة مع تخفيض الأسعار وجعلها أكثر جاذبية لشرائح جديدة من المستهلكين، بالإضافة إلى تشجيع مستخدمي هواتف آبل على ترقية هواتفهم إلى النسخة الأحدث وهو ما يعني في نهاية المطاف تقصير دورة الاستخدام لموديلات آبل والتي حددتها الشركة بنحو 3 سنوات.

وتأتي الحسومات التي تقدمها شركات المحمول في وقت ما زالت فيه شبكة الجيل الخامس تحت الإنشاء في البلاد وهو ما يعني أن العملاء الذين سيحصلون على الهاتف الجديد من خلال تلك الحسومات قد يجدون أنفسهم ملزمون بكامل مدد التعاقد على خطط هواتفهم الخلوية لمدة تصل إلى نحو 30 شهرا.



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