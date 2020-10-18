2020/10/18 | 15:33 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المستقلة/ منى شعلان/ عبرت الفنانة شهيرة ، عن اشتياقها لزوجها الراحل محمود ياسين، بعد أيام قليلة من وفاته، مؤكدة أنه كان رجل استثنائي فى كل شئ ، معربة عن سعادتها بجنازته المهيبة التى حضرها عدد كبير من محبي رغم ظروف فيروس كورونا.



وكتبت عبر حسابها بموقع “فيس بوك” :”حبيبي وحبيبي وروحي والحياه التي ذهبت بعيدا […]

التدوينة بعد أيام من وفاته..



رسالة حب من شهيرة إلى زوجها الراحل محمود ياسين ظهرت أولاً على وكالة الصحافة المستقلة.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بعد أيام من وفاته.. رسالة حب من شهيرة إلى زوجها الراحل محمود ياسين) نشر أولاً على موقع (الصحافة المستقلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بعد أيام من وفاته.. رسالة حب من شهيرة إلى زوجها الراحل محمود ياسين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الصحافة المستقلة).