مصر.. يحيى الفخراني يؤدي اليمين الدستورية في مجلس الشيوخ

2020/10/18 | 15:37 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أدى الفنان المصري، يحيي الفخراني، اليوم الأحد، اليمين الدستورية عضوا في مجلس الشيوخ المصري، وذلك في أولى جلسات المجلس.

وتم تعيين الفخراني من قبل الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، بعد اختياره هو والفنانة سميرة عبدالعزيز كنائبين عن الفن المصري داخل المجلس، بحسب تقارير مصرية.

وبدأ مجلس الشيوخ المصري، انعقاد أولى دوراته بحلف اليمين، وتولي السيد جلال هريدي رئاسة المجلس مؤقتا كأكبر الأعضاء سنا.

من ناحية أخرى، يواصل يحيى الفخراني تصوير مسلسله التلفزيوني الجديد "نجيب زاهي زركش"، وهو اسم الشخصية التي تلعب دور البطولة.

وأضاف في لقاء تلفزيوني أنه "سيعود رمضان المقبل 2021 بمسلسل اجتماعي خفيف به كوميديا وهو موضوع أحبه جدا".

ونوه إلى أن "إكسسوارات شخصية نجيب زاهي زركش تدل على شخصيته سواء من ساعة الجيب أو البذلة وغيرها من الإكسسوارات التي توضح الشخصية".

وأصدر الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، قرارا بانعقاد مجلس الشيوخ اليوم الأحد 18 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري.

PUKmedia عن وكالات‌

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