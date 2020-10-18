الموقف الوبائي.. العراق يسجل 3110 اصابة جديدة بكوفيد19

2020/10/18 | 15:37 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت وزارة الصحة والبيئة الاتحادية اليوم الأحد، عن تسجيل 3110 اصابة جديدة بفايروس كورونا، فيما اشارت الى انه تم تسجيل 56 حالة وفاة بالفايروس المستجد خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وادناء جدول بالموقف الوبائي في عموم البلاد.

PUKmedia اعلام وزارة الصحة والبيئة‌

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