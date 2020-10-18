انخفاض كبير في الإصابات..كربلاء تسجل 22 اصابة فقط بكورونا دون وفيات

2020/10/18 | 15:38 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/ كربلاء..

أعلنت دائرة صحة كربلاء، الاحد، تسجيل 22 اصابة جديدة بفيروس كورونا، و35 حالة شفاء.

وقال المتحدث باسم الدائرة عدي السلامي لـ /المعلومة/ انه “استمرارا للانخفاض في اعداد الاصابات بفيروس كورونا سجلت كربلاء 22 اصابة مؤكدة لهذا اليوم، دون تسجيل اية حالة وفاة”.

واضاف السلامي انه “تم تسجيل 35 حالة شفاء لهذا اليوم لترتفع نسبة الشفاء في المحافظة الى 83%”.



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